Presidente del Congreso asiste a la toma de protesta del nuevo comandante de la 5/a Zona Militar

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, participó este lunes en la ceremonia de toma de protesta y posesión del General de Brigada Felipe González, quien asumió oficialmente el mando de la 5/a Zona Militar. El evento se llevó a cabo con la presencia de autoridades civiles y militares, marcando el inicio de una nueva etapa en las labores de coordinación para fortalecer la seguridad en el estado.

Durante la ceremonia, Ramírez expresó su reconocimiento al Ejército Mexicano por el trabajo que realiza día a día en favor de la tranquilidad de las y los chihuahuenses. Subrayó que la disciplina, compromiso y entrega de las fuerzas armadas son un pilar fundamental para mantener la paz y el orden en la región.

El legislador destacó también la importancia de la colaboración entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de seguridad, con el objetivo de seguir construyendo un entorno más seguro para las familias chihuahuenses. “El Ejército Mexicano ha sido, es y seguirá siendo un aliado clave en la protección de nuestro estado”, afirmó.

Con la llegada del General Felipe González al mando de la 5/a Zona Militar, se espera fortalecer las estrategias conjuntas en materia de seguridad, ratificando la voluntad de las autoridades de continuar trabajando con responsabilidad y cercanía hacia la población.