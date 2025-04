Presidenta del Congreso cumplió con notificar al Pleno, que no quieran escuchar lo que resolvió el TEPJF, lo siento: GPMorena

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, dijo que lo que hizo la presidenta del Poder Legislativo local, Elizabeth Guzmán, fue cumplir con dar a conocer la notificación de la resolución por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la lista de candidatos a las magistraturas, aunque algunos diputados no la hubieran querido escuchar.

«No porque lo diga Junta de Coordinación Política (JUCOPO) o Mesa Directiva es lo correcto. Ayer llegan al Congreso en la noche, tres notificaciones, una para Mesa Directiva, una para el Pleno y una para JUCOPO, así que lo que hizo la presidenta del Congreso es notificarle al Pleno», explicó Estrada Sotelo.

«Si una autoridad le dijo al Congreso que se notificara al Pleno lo que determinó Sala Superior, por qué la presidenta va a incumplir eso sólo porque una parte de la Mesa Directiva dice que no se le puede notificar. La presidenta está obligada a enviarles la notificación a la JUCOPO y notificar al Pleno de lo que ayer fue notificado este Congreso, entonces no está incumpliendo absolutamente nada, que alguien no quiera escuchar lo que resolvió la Sala Superior del TEPJF, lo siento. Era muy fácil esto, no hubieran cometido fraude», declaró el líder de la bancada morenista en el Legislativo local.