Presentan antología Semátali katéwaa, de literatura feminina joven en el Congreso

En las instalaciones del Congreso del Estado se llevó a cabo la presentación de la antología Semátali katéwaa (Guardar flores), literatura femenina joven, cuya antologadora es Margarita Muñoz.

El libro fue presentado por la diputada Alma Portillo de Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión del Comité Editorial y de Biblioteca del Congreso del Estado, así como las autoras Isabel Ruiz Figueroa, Johana Rascón Rentería y Anne Lascano Roussillo- Perret.

Para la presentación en el Congreso del Estado de este libro, publicado por el Programa Editorial Chihuahua (PECH), René Nevárez, escritora, realizó un breve ensayo al cual dio lectura y manifestó sobre la importancia de la difusión de estas voces y letras jóvenes de la literatura chihuahuense.

Las autoras que participaron en la presentación realizaron la lectura de algunos de sus textos publicados en el libro, además de que dieron testimonio de cómo llegaron a participar en la antología.

Las autoras que aparecen en el libro son:

1. Alejandra Noemí Gallegos Baeza

2. Alexandra Cárdenas Rodríguez

3. Ana Victoria Villar Villaseñor

4. Aniela Rodríguez

5. Anne Lascano Roussillo-Perret

6. Carmen Herminia Muñoz Amaya

7. Claudia Kareli Reyes Castruita

8. Cynthia Yesenia Rivera Cruz

9. Elois del Mar Arenas Torresdey

10. Fernanda Rebeca Avendaño Domínguez

11. Graciela Solórzano Castillo

12. Isabel Ruiz Figueroa

13. Jazmín Sujey Cano Frías

14. Jessica Anaid Hernández Jiménez

15. Johana Jazmín Rascón Rentería

16. Juliana Airam Vega Soltero

17. Karen Abigail Cano Ortega

18. Magnolia Itzel Ortiz Limón

19. Morayma Izamar Cervantes Miranda

20. Nabil Mariana Grijalva Hinojos

21. Rebeca Anahí Favila Montana

22. Valeria Edith Loera Gutiérrez

23. Yukary Itzel Morales Gutiérrez