Presentan al Fiscal César Jáuregui Ruta de Atención a NNA Víctimas de la Comisión de Delito

• Intervienen en cronograma FEM, CEJUM, CEAVE, SIPINNA, Procuraduría de NNA

Representantes del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) y diversas áreas de la Fiscalía General del Estado (FGE), sostuvieron una reunión con el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, para presentarle los resultados del pilotaje de la Ruta de Atención a NNA Víctimas de la Comisión de Delito.

En el cronograma establecido, participan diversas áreas de la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), y Fiscalías de Distrito.

Esta ruta, gestada en la Comisión Especial de Protección de NNA del SIPINNA, tiene como propósito fundamental coordinar la actuación institucional para garantizar la debida diligencia, un trato especializado y, sobre todo, evitar la revictimización y la duplicidad de acciones.

Tras exponer los indicadores del pilotaje, se confirmaron los resultados positivos obtenidos con la implementación de esta herramienta de trabajo, lo que motivó la presentación de tres solicitudes clave al Fiscal General, para institucionalizar y mejorar el mecanismo de atención a través de la sistematización de la información que permitirá la institucionalización de un protocolo y, mediante la capacitación necesaria para todo el personal operativo involucrado, se implemente asegurando la correcta aplicación del enfoque especializado.

Con estas acciones, las instituciones reafirman su compromiso con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia víctimas de delito, buscando una coordinación más efectiva y un trato humano y especializado.