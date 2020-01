Presenta su renuncia la subsecretaria de Educación, Sandra Gutiérrez Fierro

Noticias de Chihuahua.-

La doctora Sandra Elena Gutiérrez Fierro, subsecretaria de Educación, presentó este día su renuncia formal al cargo que ostentaba ante el Gobernador Javier Corral Jurado, por motivos estrictamente personales y fue recibida por el titular de la Secretaría Particular, Roberto Fuentes Rascón.

La ex subsecretaria explicó que: “El motivo de mi renuncia son proyectos personales y familiares que quiero concluir. Me voy muy agradecida con el señor gobernador por la oportunidad que él me brindó de servir desde lo educativo que es mi pasión y que es lo que sé hacer”.

Reconoció que el equipo de trabajo que conforma la Secretaría de Educación y Deporte se desempeña con entrega y profesionalismo a la atención del sector más sensible de la sociedad: las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua.

“En la Subsecretaría se queda el área académica con procesos firmes, caminando en las siete regiones, con un proyecto de fortalecimiento académico en la educación básica y sin duda alguna, quien me suceda, será una persona que le dará continuidad. Hay trabajo, que quien llegué, revisará y le dará su toque personal”, puntualizó.

Agregó que, “eso esperamos por el bien de la niñez y juventud chihuahuense, de toda la educación, pero siempre fortaleciendo el proyecto fundamental del señor gobernador en el aspecto educativo”.

Finalmente deseó éxito a la persona que desempeñe el cargo que ella tuvo, en favor de la educación de la entidad.

Roberto Fuentes dialogó con la doctora Gutiérrez y, a nombre del gobernador, le agradeció por su trabajo desempeñado hasta la fecha.