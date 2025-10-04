Presenta SSPE avances de la Torre Centinela a Puentes Fronterizos y al Observatorio de Seguridad Ciudadana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) sostuvo una reunión en Ciudad Juárez con integrantes de la Dirección de Puentes Fronterizos, con el propósito de presentar resultados y avances en la construcción del Centro de Mando Estratégico.

El encuentro se realizó la tarde del 3 de octubre, con la participación de 12 representantes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, entre ellos su director, Rogelio Fernández Irigoyen.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido en la torre de mando, constatando los avances significativos en su edificación, que actualmente presenta un progreso global de más del 77%.

Durante la jornada, también acudieron integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, entre ellos su presidenta, Trinidad Belaunzarán, quienes realizaron un recorrido por la obra y conocieron el avance del proyecto estratégico para la seguridad de la frontera.

La sesión contó con la presencia del Subsecretario de Plataforma Centinela, Adrián Lui; la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Participación del Delito, Rosa Isela Gaytán, así como el Director General Jurídico, Omar Tinoco, quienes acompañaron a los visitantes durante la exposición de resultados y la supervisión de la obra.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de consolidar la infraestructura estratégica de seguridad en Ciudad Juárez, fortaleciendo la operatividad de la Plataforma Centinela y la capacidad de respuesta de la Policía del Estado.