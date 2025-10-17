Presenta Secretaría de Cultura programa general de la Felich 2025

Se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre, con más de 150 actividades literarias y la participación de 50 editoriales

La Secretaría de Cultura dio a conocer el programa general de la Feria del Libro Chihuahua (Felich) en su edición 2025, que se llevará a cabo del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua.

El programa puede ser consultado a través de la página web https://www.culturachihuahua.com/felich, así como en las redes sociales de la dependencia estatal, en Facebook e Instagram.

Bajo el lema “La palabra que resiste”, la Felich contará con la presencia de autores como Ana García Bergua, Anaclara Muro, Lola Ancira, Iris Kiya, Lola Horner, Juan Domingo Argüelles, Lucas Costa, Fabián Espejel y Jorge Humberto Chávez

Desde Chile acompañarán con charlas y talleres Camilo Araya, Carlos Cociña, Gonzalo Geraldo, Hugo Herrera Pardo y Lucas Costa; mientras que desde Bolivia, llegarán César Antezana/Flavia Lima, Edgar Soliz y Viviana Gonzáles.

Tendrá un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, con más de 150 actividades como presentaciones de libros, charlas, grupos de lectura, conciertos y talleres en sus diversos auditorios, así como el tradicional Pabellón Juvenil e Infantil.

La venta nocturna se realizará el viernes 31 de octubre de 8 a 10 de la noche con precios especiales para el público en las 50 editoriales participantes. Además habrá un foro designado para autores independientes.