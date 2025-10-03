Presenta Samara Martínez su conferencia «Entre el dolor y la dignidad» en la UACH

Con el objetivo de hacer un llamado a la conciencia y la empatía, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua presentó la conferencia «Entre el dolor y la dignidad», a cargo de la periodista y activista, Mtra. Samara Martínez, quien además es impulsora de la Ley Trasciende, misma que busca garantizar en México el derecho a una muerte digna.

La vida de Samara ha estado marcada por más de diez años de lucha contra enfermedades crónico-degenerativas, procesos de trasplante, diálisis y quimioterapias, experiencias que ha transformado en motor para acompañar y visibilizar a quienes enfrentan condiciones similares.

Desde su experiencia personal, fundó Hemodiálogos, el primer grupo de apoyo emocional para pacientes renales y sus familias en el estado de Chihuahua, reconocido con el Premio Estatal de la Juventud 2023.

Tras dos trasplantes fallidos y con el diagnóstico de que los cinco años de vida que le restaban, dependería de una máquina para sustituir la función de sus riñones, comprendió que, a pesar de que su cuerpo no funcionara de manera correcta, su mente sí lo hacía, por lo que, en septiembre del 2024 inició su lucha por la eutanasia en el país.

«No vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de dignidad. No vamos a hablar de dolor, vamos a hablar de empatía». En este sentido, abordó las aristas dónde la dignidad se manifiesta en la vida cotidiana, y como esta, a su vez, debe estar presente hasta el último respiro de cada persona.

En este sentido, señaló que una sociedad justa no es la que prolonga la vida a toda costa, sino la que respeta la voluntad de quienes ya no tienen esperanza de sanar. Defendiendo que hablar de muerte digna, es hablar de amor, empatía y respeto hacia el dolor humano, subrayando que dar voz a quienes sufren en silencio, es el paso para construir un país más humano.

Asimismo, destacó el poder de las redes sociales como un medio para alzar la voz. Hoy reúne a más de 350 mil seguidores en estas plataformas, donde comparte de manera clara y humana su realidad. Gracias a ello, ha logrado superar las 100 mil firmas en Change.org y obtener apoyo para llevar su propuesta hasta el Congreso y el Senado.

Finalmente, reiteró la importancia de distinguir entre vivir y sobrevivir, así como el derecho a tomar decisiones informadas sobre el final de la vida en condiciones de dignidad y sin sufrimiento.