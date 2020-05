Presenta Marisela Sáenz iniciativa para condonar pago de luz eléctrica

Noticias de Chihuahua.-

Con el objetivo de mitigar los efectos adversos en la economía de los chihuahuenses, con motivo de la contingencia por el Covid-19, la diputada local, Marisela Sáenz Moriel, presentó hoy iniciativa para condonar el pago de energía eléctrica.

La iniciativa fue presentada este día en Oficialía de Partes del Congreso del Estado y con la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realicen las acciones necesarias para que se condone y/o prorrogue el pago de la luz doméstica, agrícola y comercial para los bimestres de marzo a agosto.

Sáenz Moriel propone además la cancelación de las órdenes de “corte de luz” para todos aquellos hogares y establecimientos comerciales pequeños denominados “mipymes”, que por falta de ingresos no han cubierto el pago de la luz eléctrica durante esta contingencia sanitaria producto de COVID-19.

La iniciativa respalda la sensible demanda de los sectores mas vulnerables, mismos que hoy sufren no sólo producto del confinamiento, sino ademas de la falta de empleo, seguridad social así como de falta de recursos para brindar a sus familias la cobertura de sus necesidades alimentarias y la falta de recursos para cubrir el pago de los servicios públicos más indispensables como agua potable o energía eléctrica, a los que también hoy les resulta imposible poder mantenerse en casa y buscan el sustento en actividades no esenciales arriesgándose a ser parte de las estadísticas de contagios o en el peor de los casos de muertes por esta terrible enfermedad producida por COVID-19, explica la legisladora en su exposición de motivos.

“Estamos sufriendo contingencia que ha deteriorado la economía de las familias, por eso que estamos aquí para unirnos con las familias chihuahuenses y solicitar la condonación o la prórroga de los recibos de luz, así como el que se evite el corte de la energía eléctrica en los hogares y en los pequeños comercios”, dijo.

Saenz Moriel reconoció que la autoridad federal ha tomado medidas para intentar reaccionar ante la transmisión del virus SARS-CoV2-COVID-19 y adecuar la política de gasto público, así como medidas en la política fiscal del país,

sin embargo los esfuerzos no son suficientes ni han tenido un impacto directo y positivo en los bolsillos de las y los jefes de familia en este estado, pues a diario se escuchan historias y exigencias de diversos grupos sociales, que piden a gritos ayuda ante la terrible y precaria situación económica.

Por supuesto que hemos recibido con buenos ojos la determinación de la CFE del 18 de abril de no aumentar el consumo excedente al promedio pagado en los recibos de la luz, así como el acuerdo del fijar las tarifas eléctricas con base en el año 2017, del día 24 de abril de la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo el tamaño del esfuerzo no corresponde a la exigencia y a la realidad, explica.

Este es un momento para hacer lo socialmente correcto y estar del lado de la gente en todo momento, por eso urge se condone o prorrogue el pago de la luz, pues no solo es lo correcto sino justo, finaliza Marisela Sáenz.