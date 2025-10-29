Presenta Marco Bonilla reforzamiento tecnológico de PECUU Cuatro

Habrá más seguridad con nuevo sistema de radiocomunicación para policías, más cámaras lectoras de placas y la aplicación «Cuelga App»

El alcalde Marco Bonilla, presentó el reforzamiento tecnológico de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) Cuatro, la cual se actualiza para dar mayor seguridad por medio de la adquisición de cámaras lectoras de placas, la renovación del sistema de radiocomunicación y la aplicación “Cuelga App”, desarrollada por el Municipio de Querétaro.

«Estamos aquí para presentar la cuarta etapa de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, no como una novedad, sino como la continuación de una estrategia que funciona, da resultados y sigue creciendo», explicó el Alcalde.

A su vez, junto al director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, detalló que esta actualización consiste en la renovación total del Sistema de Radiocomunicación de 438 radios portátiles para los policías municipales con un sistema completamente digital, troncalizado, encriptado y de última generación, que funciona a través de repetidores, para evitar hackeos, cuentan con una batería de alta capacidad y una antena de alta ganancia.

Además, Bonilla compartió que, gracias a la colaboración con el municipio de Querétaro, se replicó la aplicación «Cuelga App» para proteger del fraude y extorsión, pues cuenta con una base de datos de números telefónicos que se mantiene en constante actualización y no permite que, entre las llamadas fraudulentas, ya que las bloquea por completo.

Por otro lado, con una inversión de 12 millones de pesos, se adquirieron 200 nuevas cámaras lectoras de placas, las cuales estarán distribuidas en toda la ciudad de manera estratégica. Estas suman a las 227 ya existentes, logrando un total de 427, lo que representa un crecimiento del 88 por ciento en la capacidad de vigilancia y lectura de placas en la ciudad.

Marco Bonilla, agregó que, con estas cámaras que se suman, hoy se cuenta con más de 2 mil unidades de video vigilancia instaladas en puntos estratégicos entre cámaras PTZ, cámaras fijas, cámaras lectoras de placas y cámaras centinela. A eso, hay que sumar las mil 675 cámaras de ciudadanos que se han conectado al sistema.

Finalmente, Bonilla agregó que, gracias a la PECUU y su tecnología, la inteligencia y coordinación, se ha avanzado en combatir la impunidad en la ciudad, gracias a las cámaras y evidencia que generan para integrar carpetas judiciales, trabajando juntos como un solo equipo.