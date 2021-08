Presenta defensa de Duarte recurso de queja para que se entregue carpeta que sustenta extradición

Noticias de Chihuahua.-

La defensa de César Duarte Jáquez informó que se interpuso un recurso de queja en contra de la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Décimo de Distrito para que no les fuera entregada la carpeta de investigación 19-2018-28510 que dio lugar a la causa penal 3041/2019 la cual sustenta la solicitud de extradición por la que el ex gobernador detenido provisionalmente en Miami.

Dicha carpeta les debió haber sido entregada el pasado 20 de agosto, pero debido a este medio promovido por la Consejería Jurídica no se les permitió el acceso, en lo que el abogado Juan Carlos Mendoza Luján consideró una argucia troncha y maltrecha.

El comunicado señala lo siguiente:

Después de la Audiencia de Control Constitucional del día 4 de agosto pasado donde la C. Juez Delia Valentina Meléndez había ordenado a la Fiscalía General del Estado por medio del Ministerio Público, que se diera cumplimiento al derecho de defensa adecuada en concordancia con la sentencia del Juez décimo segundo de distrito por medio del amparo 27/2020 la entrega de la Carpeta de investigación 19-2018-28510 que dio lugar a la causa penal No. 3041/2019 que es aquella que enero la solicitud de extradición por la que está detenido provisionalmente en la Ciudad de Miami en los EU el Lic. Cesar Duarte.

La Ministerio Público acordó de conformidad que fuera el pasado viernes 20 de agosto a las 17:00 hrs como la fecha y hora en que se le entregarían a la defensa 09 tomos más 15 tomos de anexos, con alrededor de 800 hojas cada uno, más 27 carpetas de argolla para archivo y otros anexos…

Sin embargo, fiel al ejercicio quinquenal de violación a los derechos humanos, argucias trochas y maltrechas, la desangelada y desafortunada Consejería Jurídica interpuso un juicio de amparo al cual se le otorgó una suspensión provisional de manera por demás inexplicable por el mismo Juez que había otorgado el amparo y protección de la justicia federal para la entrega de dicha carpeta a la defensa del exgobernador hace apenas un mes… ¿cómo lo lograron?… solo cada uno de los chihuahuenses podrán entenderlo en su personal entender.

Más aún, la orden de la suspensión provisional ordenada en por supuestos oficios No. 24137/2021 y 2241138/2021 (SIC) oficios que en que nunca muestran a esta defensa y que no provienen del décimo segundo juzgado de distrito, además resulta de suma importancia que, el acto reclamado ( fieles a su impericia ) solo es en contra de la Juez del Control y no en Contra del Ministerio Público que había elaborado el citado acuerdo del nueve de agosto para la entrega del 20 del mismo mes; violando como siempre toda garantía constitucional la Ministerio Público Silvia Madrid quien había acordado una semana antes la entrega de los registros de la carpeta de investigación, revocó sin ningún fundamento ni documento idóneo tal entrega.

Afortunadamente esta defensa alcanzó minutos antes de la audiencia incidental en relación a la suspensión alcanzó a ingresar el Recurso de Queja contra tal ilegal e infundada resolución a fin de que se mantenga firme la entrega de la carpeta de investigación y con ello se inicie el descubrimiento de las enormes irregularidades de dicha carpeta y poder defender conforme a la ley y debido proceso al Lic. Cesar Duarte, a quien en lugar de reconocer en sí mismos sus errores y violaciones a los distintos derechos humanos y garantías constitucionales, le siguen señalando la calidad perversa de pretender dañar al pueblo de Chihuahua cuando la autoridades presentes no dejan de hacerlo con sus engaños y argucias a días y horas de dejar el poder.

ATTE

Lic. Juan Carlos Mendoza Luján

Representante Legal y Abogado defensor del

Lic. Cesar Horacio Duarte Jaquez.