Prepara Condusef Chihuahua foros de educación financiera

Del 20 al 31 de octubre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la ciudad de Chihuahua dará una serie de pláticas importantes para cuidar tu dinero las cuales serán en línea. Lo anterior, en el marco de la Semana Nacional de la Educación Financiera 2025.



Wendy Pérez Ceballos, delegada de Condusef Chihuahua, informó que en la plataforma estarán pláticas y conferencias sobre educación financiera, además de que las instituciones financieras subirán información de mucha utilidad para los usuarios.

No obstante, la funcionaria federal agregó que además de los foros en línea, Condusef Chihuahua, llevará pláticas a empresas y a escuelas interesadas.

Asimismo, en esta Semana, se abordarán los pilares del bienestar económico, que reflejan de forma metafórica los retos, decisiones y logros que se enfrentan en la vida financiera.

Las y los participantes contarán con el acompañamiento de especialistas, así como con herramientas y recursos prácticos para hacer de esa experiencia algo útil y enriquecedora.