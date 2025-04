Prepara CCE plan de trabajo de infraestructura para Chihuahua

Leopoldo Mares Delgado, empresario y candidato único a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dio a conocer que será indispensable trabajar en la mejora de la infraestructura de la ciudad al ser una de las mejores para vivir en el país.

Ante el crecimiento que se ha desarrollado en la ciudad, el empresariado asegura que se tiene que desarrollar más infraestructura en diferentes puntos de la ciudad para no perder y dejar de ser de las mejores ciudades para vivir.

“Buscar cómo medir la calidad de vida de la población en la ciudad, como estamos viviendo, como estamos tratando de mejorar y ser mejores, que la infraestructura de la ciudad y las condiciones de la ciudad hagan que la población se sienta cada vez mejor, este, no necesariamente cada vez más feliz, pero si cada vez que su calidad de vida sea mejor sobre todo en su familia y la seguridad tiene mucho que ver con eso”, comentó.

En este sentido destacó que el plan de trabajo que desarrollará en el CCE se dará a conocer próximamente, pues será en los primeros días de mayo que se dé la toma de protesta formal.

“Traemos un plan de trabajo me ha tocado trabajar por más de 5 años en el Consejo Coordinador Empresarial como miembro pues conozco perfectamente como funciona que debe hacerse y la situación de la ciudad que es lo que más nos importa, nuestro trabajo internamente, ya mostraremos cuales serán los planes en su momento pero lo importante es que logremos el desarrollo armónico de la ciudad de Chihuahua, no solo en la ciudad sino en la zona que nos toque trabajar en los 18 organismos que son gente muy capaz y tenemos muchos elementos en que trabajar, el presidente del consejo no es experto en minería, ni en maquiladoras, ni en el problema agropecuario, ni ganaderos, etcétera, que todos los presidentes deben de trabajar en el tema que le corresponde y simplemente nosotros somos un organismo coordinador para sumar esfuerzos entre todos que eso es lo principal”, comentó.