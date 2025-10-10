Preocupante Ley de Amparo; necesitamos aportar información: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que se mantiene una preocupación en el sector por la iniciativa de Ley Amparo, la cual por ahora se encuentra en la Cámara de Diputados.

“Estamos muy preocupados por esta iniciativa porque sigue siendo iniciativa que está ahorita en el congreso federal en la cámara de diputados en donde se quitó la retroactividad y estamos viendo una posibilidad de que si nos den más interés para que aportemos información con la Coparmex, CMIC y Canacintra es un paso muy delicado y grave a como lo da la Cámara de senadores”, comentó.

En este sentido destacó que las diferentes cámaras empresariales a nivel nacional están haciendo su trabajo al llamar a revisar y modificar dicha ley, ya que según expertos esta nueva modificación podría inhibir la inversión en México.

Cabe destacar que el CCE está haciendo lo propio en el tema de mejora para el sector y los ciudadanos, esto debido a que se vulneran los derechos de todos.