Preocupante Ley de Amparo, es analizada por expertos; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla expuso que hasta el momento la Ley de Amparo será analizada por expertos del sindicato de patrones a nivel nacional, destacando que por el momento hay una preocupación en el tema.

“Justamente hay un equipo de abogados de Coparmex nacional que están revisando a fondo, de entrada te puedo decir que si se va con mucha preocupación porque es una clara violación a los derechos que tenemos los mexicanos y puede ser muy complicado”, comentó.

Explica que hasta el momento se sabe que esta nueva ley, implicaría no poder ejercer el amparo hasta que pasa todo el proceso judicial en el que se encuentre, el amparo en el tema empresarial se solicita en el proceso judicial para poder seguir trabajando mientras siguen las investigaciones y seguir produciendo, sin tener ninguna consecuencia en su contra y una vez que sale se puede ver cómo va la situación.

Con esta nueva adecuación, un amparo se deberá de hacer hasta que se acabe el juicio, estos casos pueden durar hasta dos años, pero en dos años puede que no exista ni empresa, a decir del líder del sindicato de patrones.

“No quisiera meterme a fondo porque lo están analizando los expertos”, comentó.