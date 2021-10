Preocupa reforma eléctrica por no priorizar energías limpias; estudiaremos iniciativa del Presidente: Romero Hicks

Noticias de Chihuahua.-

El ex coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, informó que la iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica será analizada por el grupo parlamentario para definir una postura.

Precisó que de momento desconoce los términos generales de la misma, sin embargo, preocupa que el tema energético o eléctrico continúe enfocándose en energías sucias y no en energías limpias, aunado a que en 25 años los tipos de generación de energía serán diferentes.

“El problema es que nuestro presidente no entiende que el pasado es un lugar de referencia y no un lugar de residencia, está anclado en todo eso, no prejuzgo pero si me da preocupación, será necesario estudiarla a profundidad”, refirió el legislador federal.

Añadió que otro tema que le parece incongruente es que la reforma planteada solamente atiende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no a toda la industria eléctrica, aunado a que a la CFE le urge innovación y cambios profundos para mejorar a la misma industria.