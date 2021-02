Preinscripciones a Educación Básica del 1 al 15 de marzo vía internet

Noticias de Chihuahua.-

En atención a la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) del Estado de Chihuahua, informa que el proceso de preinscripción de ingreso por primera vez a Educación Básica (los tres grados a Preescolar, Primaria y Secundaria) para el ciclo escolar 2021-2022, se llevará del 1 al 15 de marzo del año en curso, vía internet.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Carlos González Herrera, a través de una Conferencia Virtual Informativa, en donde precisó que dichas disposiciones son para facilitar el trámite a madres y padres de familia, y tutoras (es).

Informó que para llevar a cabo el proceso, será necesario acceder a la liga web del Sistema de Información Educativa (SIE): https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/preinscripciones, en donde se tendrá que llenar el formulario correspondiente y seguir cada uno de los pasos que se estipulan en la página.

El funcionario estatal precisó que solamente en aquellos casos en los que no se cuente con medios de conectividad a internet, se tendrá la alternativa del proceso de preinscripción presencial, por lo cual, deberán de acudir directamente a la institución de su preferencia para realizar el trámite.

Para este servicio, se realizaron acciones de higienización de los planteles educativos, además de que se contará con los protocolos establecidos por las autoridades de Salud, como lo es, la sana distancia, uso de cubrebocas, así como la aplicación de gel antibacterial.

El secretario de Educación y Deporte dio a conocer que para ofrecer mayor información y aclaración de dudas, se contará con un Centro Telefónico de Orientación, el cual estará disponible en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, a través del número 070 para todo el estado.

Para Ciudad Juárez, también se tendrá el conmutador (656) 629 3300 con las extensiones: 55478 para Preescolar Federal, 55113 para Primaria Federal, y 55631 para Secundaria Federal; así como 55493 para Preescolar Estatal, 55827 para Primaria Estatal, y 55574 para Secundaria Estatal.

En el caso de la ciudad de Chihuahua, el conmutador es (614) 429 3300 con las extensiones: 12345 para Preescolar Estatal, 12382 para Primaria Estatal, 12384 para Secundaria Estatal, 13290 para Preescolar Federal, 13271 para Primaria Federal y 13277 para Secundaria Federal.

Sobre la estimación del número de preinscripciones, el titular de la dependencia dijo que se calcula el registro de 144 mil 315 niñas, niños y adolescentes en ambos subsistemas, de los cuales, 31 mil 384 serán para Preescolar, 52 mil 995 para Primaria y 59 mil 936 para Secundaria.

A su vez, el jefe del del Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Miguel Ángel Rodríguez López, abundó sobre el mecanismo de preinscripción que se realizará a través de la página del SIE.

Comentó que el proceso en línea estará disponible exclusivamente a partir del 1 de marzo, con 22 horas de servicio continuo, y para poder acceder será necesario ingresar con el CURP del menor, posteriormente se tendrán que proporcionar datos personales y llenar cada uno de los puntos establecidos en el formato.

“Cuando se compruebe que se haya proporcionado información o documentación apócrifa o falsa, el alumno quedará eliminado del proceso”, dijo el funcionario.

Agregó que una vez que el sistema corrobora que todos los puntos fueron llenados de manera correcta, se emite un folio de solicitud, lo que confirma que el estudiante realizó el proceso de manera satisfactoria.

Es importante precisar que la preinscripción no garantiza el lugar en la escuela solicitada, y en el caso de los connacionales repatriados que no cuenten con la documentación requerida, o bien, no tengan la revalidación de estudios, se les darán facilidades para concluir sus trámites, sin negarles un espacio en el centro escolar de su preferencia o en el plantel más cercano que cuente con espacios disponibles.