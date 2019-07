Posicionamiento de Educación por conflicto en Santo Niño

Noticias de Chihuahua.-

El día de hoy se reunieron diversas autoridades, vecinos de Santo Niño y diputados, para poder dar una solución al conflicto con los habitantes de dicha colonia por la destrucción de las canchas y la construcción del Centro de Atención Múltiple.

A continuación el posicionamiento íntegro del secretario de Educación, Carlos González:

A nombre de mis compañeras y compañeros del sector educativo, agradezco a la presidencia del H. Congreso del Estado la invitación que se nos ha hecho para participar en esta sesión informativa, relativa a la construcción de las instalaciones que albergarán a los Centros de Atención Múltiple 7009 y 7010.

Hace unos meses, el 26 de marzo pasado, confirmé precisamente en esta sede del Poder Legislativo, la construcción de ese espacio educativo destinado a la atención de los más vulnerables de entre todos los alumnos del Sistema Estatal de Educación…

Pasados cuatro meses de aquella comparecencia y de aquel anuncio, acudo esta tarde como funcionario público; pero debo reconocer que en esta ocasión me es imposible desligarme de mi carácter de ciudadano, de investigador social y de familiar de un ser humano maravilloso, que padece de autismo.

Creo necesario dedicar este tiempo para plantearles cómo hemos vivido en la Secretaría este proceso…

Durante años, directivas, maestras y padres y madres de familia habían señalado a esta Secretaría la urgencia de que los alumnos que son atendidos

en los CAM 7009 y 7010 contaran con instalaciones dignas, suficientes y sobre todo adecuadas.

En varias ocasiones la solución pareció cercana, pero diversos factores entre los presupuestales, la puntualidad de los requerimientos técnicos y también los de la falta de empatía hacia un proyecto tan necesario y tan generoso, hicieron quedarnos cortos para hacerlo realidad.

Sacar adelante a un niño o niña con discapacidades múltiples requiere de mucha valentía, entereza y gran capacidad de amar incondicionalmente. Esas mismas características distinguen a quienes forman los equipos del CAM en Chihuahua.

Y ese coraje llevó a padres de familia y a las maestras del CAM a denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la falta de atención y de solidaridad ante este problema.

Muchas de las alternativas que se sopesaron tuvieron que ser desechadas por las condiciones operativas que exige la actividad de los Centros de Atención Múltiple y que nos fueron reiteradas por las propias docentes: comenzando desde el lugar, el cual debe ofrecer las mayores facilidades de acceso tanto en el terreno como en la ubicación, pues es indispensable la cercanía a centros hospitalarios y la conectividad con el transporte público.

Finalmente, la propiedad estatal ubicada en la Colonia Santo Niño reúne tales características con un plus adicional:

Las instalaciones adyacentes de la alberca pública que se encuentra en acondicionamiento, podrán agregar la opción de hidroterapias. La propiedad es del Gobierno del Estado; aseguramos los recursos económicos y el ICHIFE preparó con rapidez el proyecto ejecutivo.

Las reacciones que el proyecto del CAM ha producido me llenan de asombro, por decir lo menos: “Nadie niega el derecho a que niños con discapacidades múltiples sean atendidos” – dicen-… ¡Pero que sea en otro lado!…

Suena muy parecido a: atendamos a los pobres, a los indígenas, a los migrantes… pero no aquí.

En los últimos días, las redes sociales y los medios de comunicación han dado cuenta de un conflicto que no es menor, debido a la amalgama de intereses de todo tipo: desde económicos hasta políticos, aderezados por fraseos, opiniones y proyecciones que han polarizado el clima y confundido la reflexión que debería ser en pro del interés mayor.

Este ambiente exacerbado, ha terminado por rebajar los argumentos en los que en algunos casos, se permea más con dosis de oportunismo, así sea para obstaculizar un proyecto social y educativo del más alto nivel, para el que no debiera existir más que empatía y solidaridad por todo lo que conlleva.

No hace falta más que realizar una atenta mirada a todo lo que sobre el tema se publica y difunde, para darnos cuenta de que hay quienes, ocupados en azuzar el fuego de esta controversia, han esgrimido falacias, mentiras y argumentaciones vacías, para lograr sus pretensiones.

No les importa valorar lo que una escuela de esta naturaleza significa para la atención y la inserción social de niños y adolescentes con capacidades físicas o intelectuales disminuidas. Menos aún atienden el hecho de que a 244 metros de distancia de este lugar, hay un espacio arbolado de mayores dimensiones que adicionalmente tiene canchas deportivas, corredores y paseos que resultan “tan odiosamente lejanos” como 5 o 6 minutos recorridos a pie y a paso lento…

…Y que la Colonia Santo Niño es privilegiada por su cercanía a uno de los grandes pulmones de la ciudad que a menos de un kilómetro de distancia, es el ícono público por excelencia de las actividades deportivas al aire libre.

Menos aún ha interesado reconocer que los niños del CAM y sus familias

requieren en múltiples casos (más de los que pueden suponerse), del uso de transporte público para facilitar su asistencia y atención y menos aún importa que dadas las circunstancias del trabajo educativo tan especial que requiere ese centro escolar, es indispensable tener accesos inmediatos a centros hospitalarios para brindar socorro urgente en caso de necesidad.

¿Por qué esta campaña en contra del CAM cuando no hay derechos vulnerados ni para los vecinos ni para nadie?… (Porque aunque se diga que “no”, evidentemente es contra el CAM)…

En todo caso, la obstrucción al proyecto es una oprobiosa negativa a hacer efectivos derechos de los más vulnerados.

Encuentro en esta coalición de negativas una forma de usar el tema del CAM para expresar la oposición sistemática a cualquier acción del gobierno; para alimentar proyectos personales; para proteger pretensiones económicas particulares que son reales y ciertas… y que ya se han puesto sobre la mesa pero sin haber sido analizadas debidamente dado la cauda de intereses prevalecientes.

No. Nada de eso ha importado decir, meditar ni razonar a quienes pretenden usar el conflicto para sus particulares intereses. El común denominador ha sido ignorar el proyecto y denostarlo libre y abiertamente mediante el uso de verdades a medias o falsedades completas…

Ignorar también los argumentos y las múltiples explicaciones que las maestras, padres de familia e incluso alumnos han externado ante los medios de comunicación durante las últimas

semanas, en un esfuerzo por aclarar y precisar los temas y por abonar no solamente comprensión, sino conciencia sobre su labor y sus alcances…

Las razones educativas, urbanísticas, incluyentes y propicias para construirlo están de sobra…

Es el “aquí no y es porque no”, valiéndose de cuestiones tan absurdas como que -y se cita lo dicho por uno de los líderes vecinales en sus redes sociales-, “…se están robando los recuerdos de mi infancia…”

Por ello, es necesario remarcar que las razones de peso y de fondo para construir el CAM en ese lugar, no son “una ocurrencia” como se ha llegado a señalar.

Es un acto de planeación técnica puntual en los términos que incluso señala el Plan Estatal de Desarrollo para atender a los más vulnerables; y por ello no es posible querer minimizarlo con frases como “existen 500 lotes baldíos en toda la ciudad de los cuales echar mano”.

No. No es “en cualquier lugar” y “de la manera que sea”. Se analizó, y muy firmemente, la propuesta que se dio a conocer aquí, ante ustedes mismos, hace cuatro meses…

Quizá, muchas de las expresiones que se han utilizado en redes sociales o en medios de comunicación sean las peores que se hayan visto publicadas en mucho tiempo. Tan sólo permítaseme poner de ejemplo una columna periodística del día de ayer:

Afirma que en el pasado reciente, la Secretaría de Educación arrebató al CAM una propiedad ya dispuesta para su uso a fin de entregarla a una escuela particular de educación Montessori. Falso totalmente: lo real es que en su momento se tuvo que favorecer al Jardín de Niños “María Montessori” No. 1007, escuela estatal con 85 años de funcionamiento ininterrumpidos festejados en diciembre de 2018.

Es, repito, una escuela pública desde hace casi un siglo, que a la fecha comparte espacio físico con el Jardín de Niños “José Dolores Palomino” y que en conjunto atendieron el ciclo escolar pasado a siete grupos con un total de 167 alumnos…

Querer hacerla pasar como “escuela privada” proviene única y exclusivamente o de la ignorancia o de la malicia, esgrimidas para confundir a la opinión pública. Ya se sabe: Una mentira repetida mil veces, puede tornarse en “verdad”.

Pero eso no es todo…

La misma columna tomada de ejemplo para exponer cómo se ha desvirtuado la razón en este tema, afirma también que –cito textualmente-, “…no es la única propiedad que tiene en su poder el Gobierno del Estado… Tiene muchas otras casas viejas en las cuales podría funcionar el Centro de Atención Múltiple”. Fin de la cita.

Como se lee y se escucha…

No se pretende abordar desde el fondo las necesidades de los más vulnerados. Para algunos, hay “muchas casas viejas en dónde instalarlos”.

Ni hablar de la necesidad de un espacio físico construido exprofeso; con condiciones técnicas que permitan su movilidad efectiva…

Tampoco de que cada salón tenga las dimensiones requeridas para el tipo de servicio educativo, con sus rampas, con sus respectivos sanitarios, con pasillos y puertas abatibles…

No. Para los más vulnerados, de acuerdo a esa columna “hay múltiples casas viejas”.

Por lo demás, en cuanto a las condiciones de ese espacio físico, aunado al entorno de movilidad urbana y hospitalaria y a la oportunidad de brindarles servicios de acuaterapia (conjunto de técnicas de rehabilitación física basado en espacios acuáticos cerrados) a los que nunca han tenido acceso y sin afectar la funcionalidad pública de la alberca, los terrenos que en su momento se analizaron no cumplieron con los requerimientos técnicos exigibles para una obra de esta magnitud.

En alguno de ellos, el ubicado sobre la carretera a Ciudad Aldama, se hacía necesario rellenarlo con 4 mil metros cúbicos de tierra compacta… Y a ello agréguese lo inoportuno de la distancia y la falta de rutas efectivas de transporte público.

La última muestra de esta maliciosa desinformación, nos lo otorga la misma columna política a la que me he referido: dice que el cierre del “centro deportivo” (que no lo es), se realizó con total “abuso de autoridad pues es de todos conocido que los jueces y magistrados no tienen validez moral y ética” porque están elegidos por el Poder Ejecutivo del Estado.

Aquí, se hace referencia a las decisiones jurisdiccionales derivadas de un procedimiento de amparo interpuesto por algunas personas a las que en su momento se les negó la suspensión definitiva de la obra…

Casualmente se olvida decir que es materia federal; que el Ejecutivo Estatal no los designa y que por ello, tal acusación, mínimamente es una ligereza.

Y todavía hoy, otra columna insiste en hablar de “niños que acuden a sus terapias”, cuando se ha explicado en todos los acentos posibles que el CAM no es un centro de rehabilitación en sí, sino una escuela pública que forma y prepara para la inclusión social…

Pero no se escucha. Como lo dijera un destacado locutor de la radio hace unos días, después de entrevistar a la Directora del CAM en su propio programa: “lo que pasa es que la sorpresa nos la darán al ratito, cuando el gobierno privatice al CAM. Allí estará su negocito”…

Por cierto: esta afirmación no se atrevió el locutor a expresarla frente a la maestra directora. Esperó a que se fuera para formularla…

Ese es el tono. Esa es la nota que impera. Esas son las actuaciones, tristes, deleznables y vergonzosas…

La construcción del CAM es un proyecto social del más alto grado que se impone por lo que es y representa, por encima de cualquier otro posible interés en razón de quienes serán los directamente beneficiados.

Tiene aristas y razones lógicas y concretas para realizarse en ese lugar…

Protege a los más desfavorecidos con un espacio idóneo que además, tiene la oportunidad de ampliar el apoyo a niños y adolescentes vulnerables con la cercana alberca pública próxima a reanudar su servicio, donde podrá atendérseles con terapias físicas sin dejar de lado a la población abierta.

La oposición a ello, ha caído ya, en intereses y posturas del todo irracionales e inapropiadas para nuestro bienestar social…

Se ha renunciado a informar, a analizar y a conducir el diálogo y el posible debate… y por ello, nos ha parecido absolutamente necesario denunciar estos ejemplos de oportunismo y mala fe, que en los hechos ocultan la ignorancia y hasta en algunos casos, una posible y arraigada discriminación hacia los grupos y las personas más indefensas, que no resulta posible conciliar…

Como tampoco es posible conciliar el hecho comprobado de que en el inicio de este conflicto, mucho tuvo que ver la manipulación por causa de un interés económico relacionado con una escuela particular que atiende este mismo entorno educativo, establecida muy cerca de ese espacio.

Es por demás curioso y revelador: la construcción del CAM y el lugar para ello se anunciaron públicamente desde esta sede del Poder Legislativo el pasado 26 de marzo…

Tuvieron que pasar tres meses exactos para que se alzara una voz de protesta, el día 26 de junio, justo antes del momento de colocar la primera piedra… Antes, nada se dijo. Nadie encabezó; nadie preguntó o cuestionó.

Puestos los ejemplos en la mesa y atendiendo al valor superior de la invitación realizada por esta Soberanía, es tiempo de reencauzar los hechos…

Tiempo de hacer una tregua inteligente que nos permita recuperar la serenidad y con ello ponderar el bien mayor en el escenario actual…

Tiempo de dejar las expresiones protagónicas, virulentas y divisorias. Tiempo de hacer a un lado el apropiamiento del tema y el ex-clu-si-vis-mo de “mi lucha es…”, porque nuestro deber es el de no perder el rumbo social.

Si a poco más de 200 metros hay un espacio mucho más efectivo e idóneo para albergar y provocar la convivencia familiar, y si a 800 metros se encuentra la Ciudad Deportiva que genera cohesión social… NO dejemos de lado la necesidad latente e imperante de niños, niñas y adolescentes que requieren de nuestra sensibilidad, de nuestra solidaridad y de nuestro compromiso…

Estudiemos el tema dejando de aducir “que hay otros espacios, aunque estén más lejos” para construir el CAM porque ese no es el fondo del asunto; sino que planteemos con argumentos técnicos y educativos la razón para instalarlos en el lugar más adecuado y más consecuente a la realidad de los alumnos más vulnerables, sencillamente porque sus condiciones físicas, psicomotoras o intelectuales les impiden a muchos de ellos incluso, caminar un metro de distancia por sí solos…

…Ya no digamos los 244 que corresponden desde ese lugar y hasta el Parque Santo Niño.

Y precisamente por ello, porque es nuestro deber cuidar, de entre todos de manera especial a los más vulnerables, tengamos presente tanto ustedes, representantes populares, como

nosotros, servidores públicos, que el mandato constitucional derivado de los artículos primero y tercero de la Carta Magna y los que emanen de las Leyes General y Estatal de Educación y de la General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nos obligan a promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas vulnerables por su condición física o cognitiva, a fin de conseguir su integración plena en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades:

Reitero: en un marco de respeto, igualdad y E-QUI-PA-RA-CIÓN DE OPORTUNIDADES.

Solo estas tres acciones, nos permitirán como sociedad el evitar la discriminación e implementar gestiones afirmativas que promuevan el derecho a la educación, de aquellos que se encuentran en una clara desventaja real y material, respecto de los demás.

Esa es, la verdadera legitimidad.