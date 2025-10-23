Por terminar “subsidio de verano” de la CFE en Chihuahua, en noviembre será tarifa normal

El próximo 31 de octubre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dará por concluido el subsidio de verano para Chihuahua y otras ocho entidades federativas.

Se trata de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) para uso doméstico individual por residencia que se aplica en Estados cuyas temperaturas superan los 45°C:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Sonora

Nuevo León

Nayarit

Tamaulipas

Ello como una manera de ayudar a la población ante la necesidad de incrementar el uso de aires acondicionados, refrigeradores y otros aparatos electrodomésticos.

En este sentido, a partir del 01 de noviembre se aplicará la tarifa normal por lo que la CFE recomienda aprovechar la luz natural, verificar que la instalación eléctrica funcione de manera adecuada, desconectar los aparatos que no se utilicen, evitar el uso de una sola toma de corriente para varios artículos y procurar elegir equipos con distintivo de eficiencia energética.