Por pérdida de confianza Loera no es invitado a Mesa de Seguridad

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de General de Gobierno del Estado, Luis Fernando Mesta Soulé, señaló que Juan Carlos Loera de la Rosa, en su calidad de delegado federal de los programas de Bienestar en el estado de Chihuahua, no puede participar en la Mesa de Seguridad: “Era un invitado y ya no lo es”.

El secretario estatal le respondió así al delgado federal, a través de su cuenta de Twitter, conforme al rediseño de las mesas de coordinación para la construcción de la paz.

Mesta Soulé explicó que, acorde a ese pacto entre gobernadores y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, se definió que los delegados no formarán parte del mecanismo, salvo invitación expresa del mandatario.

“En ese sentido como se puede suponer, el gobernador del Estado de Chihuahua le ha perdido la confianza, luego de que usted, delegado Loera, lo acusara de manipular y mentir”, indicó en la red sociodigital.

Luego, Mesta agregó: “En una mesa tan estratégica, donde se abordan temas de suma confidencialidad, su presencia se ha vuelto carente de confianza”.

El secretario de Gobierno manifestó que Juan Carlos no entendió su papel en la mesa donde se abordan asuntos de enorme confidencialidad y, al no ser parte de los tres niveles de Gobierno en materia de seguridad, no estaba facultado para integrarla.

“El cinismo de Loera no tiene límites”, estableció el funcionario estatal, ya que su participación en la mesa del Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz se daba sólo por invitación del Gobernador, a quien el delegado acusó de actuar “para salvar su imagen”.