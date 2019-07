Por los chihuahuenses pide Maru a diputados aprueben proyecto de alumbrado

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta de la ciudad, Maru Campos, ante medios de comunicación hizo una petición a los legisladores que mañana voten ante el pleno a favor del proyecto de alumbrado Iluminamos Chihuahua.

#IluminamosChihuahua ☝🏻💡Por los chihuahuenses pide Maru a diputados votar a favor del proyecto de alumbrado. Posted by Entre Líneas on Tuesday, July 9, 2019

La mandataria del municipio de Chihuahua, declaró que les pide a los diputados de manera humilde, den luz verde a este proyecto que ayudará a disminuir la inseguridad para recuperar el tejido social.

“Pedirle de forma humilde a los legisladores pero también de una forma muy responsable y atiendan este llamado para votar a favor”.

Será mañana a las 8:00 horas cuando inicie la sesión extraordinaria para votar por este proyecto y por el de ciudad Juárez, ambos encaminados por el modernizar el alumbrado y dar mejor seguridad a los ciudadanos.

Iluminamos Chihuahua

El proyecto Reconversión Tecnológica del Sistema de Alumbrado Público en el municipio; “Iluminamos Chihuahua”, fue presentado por la alcaldesa Maru Campos Galván.

Sobre el proyecto es importante señalar:

Actualmente tenemos más de 81 mil luminarias colocadas, de las que más del 52% no cumplen con la norma oficial mexicana en cuanto a variables como potencia, angulación del haz de luz, distancia interpostal y otras.

Iluminamos Chihuahua, es un proyecto para solucionar de raíz los problemas que representa actualmente el alumbrado público de la ciudad. Este proyecto está planteado para que en menos de dos años toda la ciudad esté bien iluminada y sea más segura y atractiva.

No solo se trata de cambiar luminarias. La reconversión tecnológica que planteamos implica la rehabilitación de infraestructura eléctrica y mobiliario urbano, es decir, una renovación de cableado, postes, transformadores, fotoceldas, registros y más elementos que suman al ahorro de energía eléctrica.

No es deuda pues no hay solicitud de recursos directa a ninguna institución bancaria. Se trata de un contrato de prestación de servicio y el riesgo financiero es asumido por el concesionario. Para entender la diferencia, pensemos en la renta de una casa: tú haces un contrato a un año y tienes la obligación de pagar, no tienes la deuda.

Es importante señalar que, la concesión es una alianza público privada en la que la empresa concesionaria, especializada en alumbrado, desarrolla la obra, lleva la operación y mantenimiento del servicio.

El municipio siempre conserva la rectoría y la propiedad del sistema de alumbra y del servicio.