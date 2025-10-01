Por llegar láminas para placas vehiculares: César Komaba

El subsecretario de Movilidad, César Komaba Quezada dio a conocer que ya estarán listas las láminas de placas para vehículos esto ante un faltante durante 2 meses, asegura que este proceso le corresponde a la Secretaría de Hacienda.

“Esto depende de recaudación no es directamente de nosotros, es algo que tenemos que ver con ellos a nosotros no nos ha afectado ¿Por qué? Por qué damos un cartón en donde dice cuál es la placa nosotros en ese caso no nos afecta, lo que tenemos es identificado el vehículo lo que no sabemos es porque hubo el desabasto de láminas de aquí creo que ya llegaron”, comentó.

Asegura que se tiene que checar este tema con el personal de la Secretaría de Hacienda por lo cual se deben de informar que es lo que paso y que toca hacer.

Cabe destacar que es posible que las placas esten listas en las próximas semanas, para atender a los chihuahuenses en este trámite.