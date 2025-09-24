Por ausencia de autoridad y medidas pagamos todos, Chihuahua libre del gusano barrenador

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda consideró que el caso del gusano barrenador en Nuevo León agravia a la ganadería chihuahuense, “pagando justos por pecadores”.

Recordó que Chihuahua ocupa el primer lugar en exportación de ganado y que se trata de una de las actividades emblemáticas de la entidad.

“Por supuesto que nos agravia porque el Estado de Chihuahua ha hecho la tarea, hemos cumplido con nuestro deber, hemos fortalecido nuestras capacidades fitosanitarias como Estado, con el compromiso por supuesto de los ganaderos de Chihuahua de mantener nuestro territorio en esta condición”.

Agregó que la entidad se mantiene libre de la plaga del gusano barrenador y que continuarán reforzándose las medidas sanitarias.

“Es francamente lamentable que por la ausencia de autoridad, por la ausencia de aplicación de medidas sanitarias en otras regiones del país, pues la vayamos a pagar todos. Lamentablemente pareciera que vivimos en un país a distintas velocidades y siempre es triste que algunos cumplamos con nuestras tarea y que por el desinterés o por la incapacidad de otros, terminemos pagando como coloquialmente se dice: justos por pecadores”.