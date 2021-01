Por defender a Maru no se reunió Corral con Cortés; no quiero sospechas de negociaciones, dice

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que no aceptó reunirse con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés, luego de que éste anunciara que el partido defendería a la candidata a la gubernatura, Maru Campos Galván, de las acusaciones que formuló la Fiscalía General del Estado en su contra.

“No tuvimos el encuentro porque no quise sinceramente ser sujeto de interpretaciones erróneas. En la noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo en la nche que el PAN defendería con todo a la candidata del PAN de las acusaciones que se le estaban haciendo, que el PAn va a asumir al defensa de Maru Campos, siendo así me aprece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización”.

El mandatario señaló que al estar en marcha el proceso judicial de Maru Campos y a la par se desarrollan negociaciones internas en el partido para la designación de espacios, prefirió no hablar con el dirigente panista par evitar sospechas de posibles negociaciones indebidas.

“Yo no quería ni quiero generar ninguna duda a ni un solo ciudadano de mi actuar porque he dicho que no vamos a negociar la ley”, dijo el gobernador y añadió que la postura de Marko Cortés de asumirse como defensor de la candidata le parece imprudente.