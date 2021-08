Por ahora no contempla PAN municipal de Juárez pedir expulsión de Corral

Noticias de Chihuahua.-

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Ciudad Juárez, Joob Quintín Flores Silva, señaló que por ahora no se contempla solicitar la expulsión del gobernador Javier Corral Jurado ni del senador Gustavo Madero Muñoz, aunque sí prevén promover un proyecto de sanción en contra de algunos panistas que apoyaron abiertamente a candidatos de otros partidos o hicieron campaña en contra de Maru Campos Galván.

“Realmente al Comité Municipal no le corresponde la expulsión, a nosotros lo que nos corresponde es un proyecto de sanción, la sanción viene siendo dese una amonestación en estrados hasta la expulsión. No hemos sancionado en el Comité y pues claro que no está el nombre del senador Gustavo Madero ni de otros compañeros”, indicó.

Refirió que las sanciones irían, primero, contra compañeros que acudieron en apoyo a un evento del candidato de Morena a la alcaldía de Juárez, y ahora alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar.

Al hablar de del caso de Javier Corral subrayó que dentro del proyecto de sanción inicial no se encuentra el mandatario, aunque habrá otras etapas en las que se incluirán a representantes de casilla y posteriormente a compañeros que hicieron campaña en contra de Maru.