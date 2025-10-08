Pongámonos de acuerdo, gran avance de que ya se habla de reducir regidores: GPMorena por iniciativa del GPPAN

Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, dijo que la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PAN respecto a la reducción de regidores representa un gran avance, y recordó que en este momento existen tres propuestas para que eso suceda, por lo que sugirió ponerse de acuerdo.

“Tenemos tres propuestas y estamos de acuerdo en un punto: reducir”, dijo Estrada Sotelo al ser cuestionado al respecto.

Sin embargo, reconoció que no está de acuerdo en que Chihuahua tenga más regidores que Juárez debido a que la fronteriza ciudad tiene aproximadamente 600 mil habitantes más que la capital, y es que el PAN propone que el número de regidores en ambos municipios se quede como esté, es decir, 20, mientras que la propuesta de Morena es que sean 10 regidurías para Chihuahua y 14 para Juárez.

“Pongámonos de acuerdo. Me parece un gran avance ya, de que ya estamos platicando de reducir el número de regidores”, recalcó Cuauhtémoc Estrada.