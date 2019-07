Policía municipal baleado está estable; no hay amenaza a la DSPM: Jáuregui

Noticias de Chihuahua.-

El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregi informó que el agente municipal Luis Tarango Hernández, baleado durante la madrugada en la colonia Unidad permanece estable.

El funcionario municipal en conferencia de prensa expresó que el municipal se encontraba en su día franco.

No obstante aseguró que este ataque no involucra a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lo cual no hay amenaza contra la corporación, sin embargo, cada municipal debe estar siempre alerta.

Una vez que informó que se encontraba fuera de peligro, recordó los hechos, pues al elemento en las calles Bahía de San Quintín cruce con Nuevo Milenio, le realizaron cuatro detonaciones desde una Tornado dos sujetos armados.

La lesión que le dejaron al policía, quien vestía pantalón de mezclilla y playera blanca, fue en la ingle derecha.