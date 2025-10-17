Policía Cibernética del Municipio emite recomendaciones para evitar fraudes en internet

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparte recomendaciones para evitar que las y los chihuahuenses sean víctimas de fraudes en páginas en línea o bien, diferentes redes sociales.
La analista de la Policía Cibernética, Edith Rodríguez, dio a conocer que los ciberdelincuentes, crean perfiles o páginas falsas, en redes sociales para ofrecer algún tipo de producto o servicio, en su mayoría a través de la aplicación WhatsApp, en donde solicitan un anticipo y una vez que se efectúa, desaparecen.
Las recomendaciones son:
- Realizar una búsqueda en las redes sociales con el nombre de la persona marca que promueve el negocio seguido de la palabra estafa.
- Revisar las reséñalas, reacciones, fotografías.
- Evaluar el año de actividad y frecuencia de la página.
- Desconfiar de los bajos precios.
Siga las recomendaciones de la autoridad, cuide su dinero y evite ser víctima de los ciberdelincuentes.