Policía Cibernética del Municipio emite recomendaciones para evitar fraudes en internet

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparte recomendaciones para evitar que las y los chihuahuenses sean víctimas de fraudes en páginas en línea o bien, diferentes redes sociales.

La analista de la Policía Cibernética, Edith Rodríguez, dio a conocer que los ciberdelincuentes, crean perfiles o páginas falsas, en redes sociales para ofrecer algún tipo de producto o servicio, en su mayoría a través de la aplicación WhatsApp, en donde solicitan un anticipo y una vez que se efectúa, desaparecen.

Las recomendaciones son:

  • Realizar una búsqueda en las redes sociales con el nombre de la persona marca que promueve el negocio seguido de la palabra estafa.
  • Revisar las reséñalas, reacciones, fotografías.
  • Evaluar el año de actividad y frecuencia de la página.
  • Desconfiar de los bajos precios.

Siga las recomendaciones de la autoridad, cuide su dinero y evite ser víctima de los ciberdelincuentes.

