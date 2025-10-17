Policía Cibernética del Municipio emite recomendaciones para evitar fraudes en internet

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comparte recomendaciones para evitar que las y los chihuahuenses sean víctimas de fraudes en páginas en línea o bien, diferentes redes sociales.

La analista de la Policía Cibernética, Edith Rodríguez, dio a conocer que los ciberdelincuentes, crean perfiles o páginas falsas, en redes sociales para ofrecer algún tipo de producto o servicio, en su mayoría a través de la aplicación WhatsApp, en donde solicitan un anticipo y una vez que se efectúa, desaparecen.

Las recomendaciones son:

Realizar una búsqueda en las redes sociales con el nombre de la persona marca que promueve el negocio seguido de la palabra estafa.

Revisar las reséñalas, reacciones, fotografías.

Evaluar el año de actividad y frecuencia de la página.

Desconfiar de los bajos precios.

Siga las recomendaciones de la autoridad, cuide su dinero y evite ser víctima de los ciberdelincuentes.