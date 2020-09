Podrían actuar contra organizaciones por expedir engomados: fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, indicó que se podría proceder en contra de las organizaciones que expiden engomados para vehículos de procedencia extranjera, si algún propietario presenta alguna denuncia en su contra.

Si las personas que han sido objeto de un aseguramiento de un vehículo por no tener placas vehiculares o por no tener regularizada su estancia en el país, si se sienten de alguna manera defraudadas por alguna persona que les haya prometido que iban a tener impunidad en relación a la tenencia de un vehículo, desde luego podrá abrirse una carpeta de investigación”.

Esto, luego de que la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (Onappafa) solicitara una reunión con las autoridades estatales para frenar el decomiso de “autos chuecos” en Ciudad Juárez.

En este sentido, el fiscal manifestó que no han recibido una solicitud formal, no obstante, la decisión de sacar los vehículos de circulación no fue tomada por el gobierno estatal, sino por el municipio de Juárez y las autoridades federales, con el respaldo de instancias estatales.

“Cualquier reunión o posicionamiento que tengan las organizaciones que están involucradas en este tema tendrán que estar dirigida necesariamente a las autoridades municipales y federales, no depende de una sola autoridad”, dijo.