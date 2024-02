Podría ser necesaria seguridad para candidatos de la sierra: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que no descarta que algunos candidatos requieran seguridad ante la ola de violencia en el país.

Tan solo en lo que va del año se han presentado hasta hoy 12 asesinatos a candidatos y aspirantes a elecciones 2024, principalmente en el sur del país, el líder del sindicato de patrones, comentó que Chihuahua no es del todo exento en la materia, sin prender alarmas si se requiere este método en algunas “zonas peligrosas” del estado.

“No podemos decir que estamos ausentes de esto por que nuestra zona es una zona de distintos puntos del crimen organizado, entonces yo no descarto que fueran necesarias algunas medidas extraordinarias de seguridad para algunos candidatos, en ciertas regiones del estado, sin embargo no prendería las alarmas, cuando la situación en Chihuahua no es la misma que al sur del país”, comentó.

Asegura que Chihuahua no presenta una situación difícil, hay tranquilidad sin embargo, es necesario estar alerta ya que el crimen organizado también podría llegar a mezclarse en algunas comunidades.