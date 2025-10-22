Poder Judicial del Estado trabaja en el fortalecimiento de la Central de Actuarios

Como parte de una agenda de mejora continua, la presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, sostuvo un encuentro directo con personal de la Central de Actuarios, pieza clave en el funcionamiento cotidiano del sistema judicial.

Durante la reunión, actuarios y funcionarios compartieron experiencias del día a día, identificaron retos operativos y plantearon propuestas concretas para mejorar la atención a los litigantes y, en general, a toda la ciudadanía.

“Escuchar a quienes están en el terreno es indispensable para transformar la justicia desde dentro. Este diálogo es apenas el comienzo de un proceso que nos llevará a brindar un mejor servicio a los justiciables”, expresó la magistrada presidenta.

En el encuentro también participaron el Comisionado del Órgano de Administración Judicial, Eduardo Gómez, y el Secretario General, Francisco Fierro, la Contralora, Nadia Aidin Orpinel en representación del Magistrado Presidente del Tribunal de Disciplina; quienes refrendaron el respaldo institucional a este esfuerzo de fortalecimiento.

La Central de Actuarios es una de las áreas con mayor carga de trabajo en el Poder Judicial. Por ello, este acercamiento marca un paso significativo hacia la modernización, transparencia y dignificación de su labor, expuso Herrera Sandoval.

Entre los acuerdos derivados del diálogo, destacan:

• Digitalización de procesos para mayor eficiencia.

• Optimización de notificaciones mediante mejor sectorización.

• Capacitación continua del personal.

• Promoción de conversatorios con jueces y juezas para la unificación de criterios.

• Reconocimiento del papel estratégico de la Central de Actuarios dentro del sistema judicial.

El objetivo es claro: colocar al ciudadano al centro del servicio judicial, fortalecer la confianza en la institución y garantizar un trato más digno a quienes interactúan diariamente con el sistema de justicia.

“Cada diligencia, cada notificación, representa a una persona que espera justicia. Por eso, seguiremos fortaleciendo cada eslabón del sistema para que funcione como merece la sociedad chihuahuense”, concluyó la Magistrada Presidenta.

Cabe mencionar que este ejercicio, se llevará acabo en el Distrito Bravos, en ciudad Juárez en próximos días.