Podemos estar o no de acuerdo, pero renuncia de jueces es decisión personal y se respeta: Presidente del Congreso

Ante la renuncia de dos jueces que fueron electos en la pasada elección judicial, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, dijo que se puede estar o no de acuerdo con su decisión, pero que esa decisión es personal y debe respetarse.

“Yo siempre he sido muy respetuoso y lo seguiré siendo. Si en este caso algún juez determina que sus intereses le conviene renunciar después de que el pueblo de Chihuahua le dio la oportunidad y le dio la confianza de estar en un cargo de elección popular como juzgador, si lo está decidiendo es una decisión personal”, declaró Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo afirmó que se puede estar o no de acuerdo con esas decisiones, pero deben respetarse, pues son completamente personales y el Congreso cumplirá con lo estipulado por la vía legal.

Y es que José Carlos González Reyes, juez Penal de Primera Instancia y la jueza de Control María Cristina Berjes Cardoso, ambos del Distrito Judicial Morelos, presentaron en septiembre sus renuncias luego de resultar electos como personas juzgadoras en la pasada elección, renuncias que fueron entregadas por el Órgano de Administración Judicial al Congreso del Estado y fueron turnadas a la Comisión de Justicia para que las dictamine.