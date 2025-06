Pocos votos y nadie aprovechó descuentos en Gordo Cívico

Ante la poca participación durante el proceso electoral judicial el programa de descuentos del Gordo Cívico cerró siendo un fracaso en su desarrollo.

Fue hace un par de meses que se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral (IEE) encabezado por la consejera presidenta Yanko Durán Prieto y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dirigida por Alejandro Lazzarotto Rodríguez, con el fin de promocionar la participación ciudadana en la pasada elección.

En este sentido el líder de Canaco comentó que al haber poca participación ciudadana en esta elección el programa fue un fracaso de alguna manera debido a que fue una nula petición de descuentos en los establecimientos participantes.

«En realidad yo creo que la gente ni siquiera lo utilizo porque era tan poco, porque yo no he recibido informe que participaran gentes, no creo que iba a influir el dedo cívico en las personas», comentó.

Cabe destacar que según el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua capital se llevó a cabo más votos en esta jornada y hay un 11.3% de participación ciudadana en todo el estado.