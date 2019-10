Poco viable que Jáuregui acepte cargo en la Judicatura; hay 4 propuestas

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado señaló que podría considerar al ex secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, como un candidato a ocupar el cargo que dejó Luz Estela Castro dentro del Consejo de la Judicatura Estatal pero advirtió que es poco viable que acepte la invitación debido a sus compromisos laborales.

“La verdad sería una gran propuesta. No lo había pensado, pero la verdad no creo que él quisiera aceptar porque lo que lo decantó a él para retirarse del gobierno fue su condición accionaria del despacho del que forma parte… entiendo que él tenía un compromiso profesional que cumplir toda vez que aquí estuvo percibiendo mucho menores ingresos que recibe como abogado”.

Añadió que actualmente tiene al menos cuatro propuestas que no quiso revelar pues aún está en proceso de análisis para el cual no está tomando en cuenta si son hombres o mujeres o sus cercanía con la ex consejera Lucha Castro, sino su capacidad y preparación para ser un contra peso dentro del mismo poder judicial.

Finalmente señaló que le queda cerca de una semana y media para poder presentar su propuesta, aunque podría hacerlo antes si logra definir a un candidato.