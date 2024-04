Población vulnerable por violencia, no solo en candidatos: Mario Vázquez

Los candidatos al senado por parte de la coalición del PAN, PRI y PRD, Mario Vázquez y Daniela Álvarez dio a conocer que la violencia no solo impera en los candidatos, sino es vulnerable la población completa destaca que es necesario cambiar la ley de abrazos y no balazos.

“Yo he sentido vulnerable a la población en general, con temor, a mi se me han acercado madres de familia que dicen yo no sé si va a regresar mi hija con bien por la noche, quien se siente vulnerable es la población por que se ha empoderado a los delincuentes, viven en su luna de miel con el gobierno federal, en mi caso asumimos que existe ese riesgo pero finalmente la preocupación es que se resuelva y que tome sus facultades y que trabaje el gobierno federal para acercar ese tejido social”, comentó.

Ante la renuncia de la candidata a alcalde Ana Laura González en Guadalupe y Calvo por amenazas, así como el asesinato de dos candidatos más en el país, el candidato Mario Vázquez comentó que es necesario que se trabaje en la seguridad de todos los ciudadanos.