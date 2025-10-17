Plan de retiro de policías estatales en Pensiones no afecta a maestros; merecen jubilación justa: Medina

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, reiteró que el plan de retiro de policías estatales en Pensiones Civiles del Estado, no afecta a los maestros, esto ante el rechazo de esa iniciativa por parte de la Sección 42 del SNTE.

La iniciativa, presentada por Medina Aguirre, busca adicionar diversas disposiciones a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, a fin de implementar un sistema de retiro, pensión y jubilación extraordinaria a los integrantes de los cuerpos de policías estatales.

“Siempre nuestro respeto a los maestros, a todos los maestros en general y, sobre todo, también a los policías. Pero la iniciativa no afecta de ninguna manera a los maestros. Los policías pagan su pensión y pagan su jubilación. Así que ningún sentido afecta a los maestros”, declaró Medina Aguirre.

El coordinador priísta añadió que están “abiertos al diálogo con los maestros, tanto con los maestros como policías, y estaremos muy al pendiente del tema. Ahora los policías estatales tendrán la oportunidad, deben de tener la oportunidad de jubilarse en menor tiempo”.