Pinta Obras Públicas carriles en más 50 calles y avenidas de la ciudad

Noticias de Chihuahua.-

Apoyando a la Dirección de Vialidad y Tránsito, se comenzó a realizar labores de aplicación de nueva pintura para la división de carriles para los señalamientos de tránsito, interviniendo en las vialidades donde se tienen como urgentes, actualmente hay un avance general del 85 por ciento en los dos contratos divididos en dos zonas, una en el sur y otra en el norte de la ciudad.

Se aplica un material llamado Micro esferas para que este pueda ser visible aún de noche, con el reflejo de las luces de los automóviles. La ejecución de estas obras, es con el objetivo de brindar la seguridad vial, sobre todo en caminos de alta velocidad, beneficiando a los conductores de la ciudad.

Dentro de la colocación de pintura en carriles, tanto líneas blancas como amarillas, en el norte se ha implementado un total de 72 mil 256 metro lineales en estas avenidas

• Industrias

• Américas

• Trasviña y retes

• Periférico de la Juventud

• Ortiz Mena

• Pascual Orozco

• Glandorf – Carbonel

• Sosa Vera

• Pascual Orozco norte

• San Felipe

• Estrada Bocanegra

• San Miguel el Grande

• Tecnológico

• Heroico Colegio Militar

En el contrato que se esté aplicando al sur de la ciudad se ha colocado un total de 159 mil 550 metros lineales de señalamiento horizontal interviniendo en estas avenidas.

• Av. Carlos Pacheco

• Av. Fuentes Mares

• C. 4a

• Av. Palestina

• Av Silvestre Terrazas

• Av. Cantera

• Av. Mirador

• Av. Sacramento

• Blvd. Juan Pablo ll

• Perif. De la Juventud

• C. Margarita Flores Castillo

• Av. La Cantera

• C. Aldama

• Av. Fuerza Aérea

• C. Guadalupe

• C. Presa Rejón

• C. 24a

• C. Elia

• C. Maria Luisa

• Carr. Aldama Chih.

• Lateral Perif. De la Juventud

• Carr. Aldama Chih.

• Blvd. Diaz Ordaz

• Calle 92a

• Calle Independencia

• C. Méndez

• C. 24a

• Calle 10a

• Calle 22a

• Calle 12a

• Av. Independencia

• Calle 20a

• Av. Niños Héroes

• Av. Juarez

• Av. 20 de Noviembre

• Vialidad Sacramento