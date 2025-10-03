Pinta Gobierno Municipal muros de contención de la avenida Teófilo Borunda lado norte

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó con los trabajos de pintura en el muro de contención de la avenida Teófilo Borunda lado norte, para mejorar la imagen urbana de Chihuahua Capital.

En total se aplicaron 342 litros de pintura en una superficie de 1,620 metros cuadrados, que inició desde la avenida Tecnológico hasta el Periférico de la Juventud. Personal de la Subdirección de Espacios Públicos realizó dichas labores con máquinas especiales de pintura para agilizar las labores de mantenimiento.

Es de recordar que días pasados el Gobierno municipal finalizó con la colocación de pintura y mantenimiento general en el puente peatonal que queda ubicado a la altura de la Teófilo Borunda y Venustiano Carranza; a su vez, realizó las mismas labores en 13 paradas de camión ubicadas a la largo de la avenida Tecnológico.

El Gobierno Municipal pone a disposición de las y los ciudadanos el Centro de Respuesta Ciudadano 072, o bien, la aplicación Marca el Cambio para cualquier reporte relacionado con el mantenimiento o atención de espacios públicos.