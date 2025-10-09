Piden transportistas sanción a operadores que «corten temprano» rutas de camión

Francisco “El Güero” Lozoya, Consecionario de Transportes reconoció que hay una falla real en el horario de camiones, tal como lo ha señalado la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) muchas rutas alimentadoras que pasan por el primer cuadro de la ciudad se “cortan” temprano y esto ha afectado a miles de ciudadanos.
“Tengo que reconocerlo públicamente, sí lo están haciendo, algunos de ellos no están haciendo su trabajo como es debido no están trabajando a la hora en que debieran trabajar, yo creo que la autoridad nos tiene que apoyar, nosotros como concesionarios tenemos que sancionar a los operadores pero ellos se sienten como vulgarmente se dice “el último refresco del desierto”, como que ya no hay opción más que ellos”, comentó.
A decir del líder de transportistas, este problema ya tiene varios meses, por lo cual asegura que la autoridad debe de hacerse cargo de dar las debidas sanciones.
Piden a la autoridad que infraccione a los operadores y como concesionarios presionar a que se dé el servicio y buscar la manera de abrir los intervalos de frecuencia para que no anden camiones vacíos.
Las rutas son Circunvalación 1, Circunvalación 2, Nombre de Dios Ojo, entre otros, reitera que aquel operador que no quiera trabajar “que diga” para buscar alternativas con el fin de prestar un buen servicio a la comunidad.