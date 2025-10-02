Piden diputados atención médica para joven estudiante que perdió la vista en proyecto escolar

El Congreso del Estado solicitó de manera urgente al Gobierno Estatal, a través de la dirección que le corresponda, otorgue al joven Carlos Daniel Rodríguez Sáenz programa médico y de atención hasta donde su condición visual y emocional lo amerite, en función del derecho humano a la Salud y Reparación del Daño; así como a la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Numero CEDH:5s.1.013/2025 misma que se deriva del expediente CEDH:10s.1.12.011/2024.

Aunado a lo anterior, mediante otro Punto de Acuerdo, presentados por la diputada María Antonieta Pérez Reyes, se solicitó al Gobierno del Estado informe a este Congreso, el calendario de cumplimiento a dicha recomendación, mismas que fueron aceptadas por Alejandra Ruíz Ramírez, Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH), según oficio DG190/2025 del 27 de agosto del 2025.

Lo planteado se basa, explicó la legisladora, en que Carlos Daniel Rodríguez de 16 años, perdió la vista cuando le explotó en el rostro, un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio, encargado por el CECYTECH.

Informó que los hechos se remontan al mes de marzo de 2024 en el ejido San Lorenzo, Buenaventura, Chihuahua, cuando el profesor Sergio Rentería encargó a sus alumnos un proyecto de laboratorio de fundición de aluminio para crear piezas para torno.

En el accidente, Carlos Daniel sufrió quemaduras graves en ambos ojos, mientras que las de sus compañeros fueron leves y daño en su ropa. El plantel escolar ofreció entonces un seguro privado con tope de 75 mil pesos, el cual, posteriormente les fue retirado.

Además, señaló la diputada, frente al accidente, el plantel educativo descentralizado del gobierno de Chihuahua, ha intentado «lavarse las manos» y ofrecer únicamente el seguro privado con tope y condicionamiento a mentir.

Después de más de un año de tratamientos, el joven tiene un ojo semicerrado y en el otro le quedó solamente 20 por ciento de vista y su caso quedó como un accidente, como si se hubiera caído. Quieren minimizar todo, concluyó.