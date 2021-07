Pide subsecretaria de salud no caer en desinformación; no hay información oficial de EEUU sobre acceso tras vacunación

Noticias de Chihuahua.-

La subsecretaria de prevención y promoción a la salud, Mirna Beltrán, pidió no difundir notificas no oficiales sobre las vacunas, ni caer en desinformación, luego de que a través de redes sociales se haya manifestado la intención de no vacunarse debido a que Estados Unidos no permitirá el ingreso a quienes se hayan colocado vacunas de ciertas marcas.

Señaló que Estados Unidos no se ha posicionado oficialmente sobre si va a solicitar o no un comprobante de vacunación para permitir la entrada del país, ni tampoco lo ha hecho sobre qué tipo de vacuna específica para poder ingresar, por lo que se están basando en noticias no oficiales para no vacunarse con cierto biológico.

Precisó que la mejor vacuna es a la que se tiene acceso, ya que todas pasaron por procesos de seguridad y eficacia estrictos y su objetivo es prevenir las formas graves de la enfermedad, pero sobre todo prevenir la muerte.

“Tantas personas que enfermaron a lo largo de más de 15 meses de pandemia, tantos que perdieron la vida que hubieran querido acceder a una vacuna que pudo salvarles, no cabe duda que muchos no han aprendido la lección de vida, prevalece el individualismo y no el bien colectivo, existen países que no han podido acceder a una sola vacuna y nosotros estamos preocupados si nos van a dejar entrar a Estados Unidos”, comentó la funcionaria a través de sus redes sociales.