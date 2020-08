Pide SEyD a la Sección 8 del SNTE anteponer el interés superior de la niñez

Noticias de Chihuahua.-

El secretario de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, hizo un llamado a la cordura a la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y pidió anteponer el interés superior de la niñez, como es la educación, ante las interrupciones en el proceso de cambios de adscripción de docentes del subsistema federalizado.

En rueda de prensa virtual, el funcionario señaló que los cambios de adscripción son importantísimos para el sistema educativo, ya que permiten la movilidad de docentes y directivos de un plantel y de una región a otra, a fin de mejorar las expectativas para su desarrollo profesional y personal.

Detalló que se trata de un proceso regido por dos marcos normativos: la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y las Disposiciones Generales del Proceso para la Autorización de Cambio de Centro de Trabajo, las cuales son de observancia nacional y las autoridades educativas locales tienen la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir.

Agregó que desde el pasado mes de marzo la Secretaría de Educación y Deporte (Seyd) se solidarizó con las y los docentes que estaban buscando un cambio de escuela con menos de dos años de servicio en el centro de trabajo de su adscripción, solicitudes que fueron rechazadas por la autoridad nacional en base al Artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

“Tenemos documentados los esfuerzos que hizo el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, para que estas consideraciones pudieran flexibilizarse para brindar mayor oportunidad de movilidad para las maestras y los maestros”, expresó González Herrera, quien aseveró que por el contario, no se tiene ninguna evidencia documentada sobre acciones de gestión desde el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Manifestó que con la intención de colaborar al máximo dentro de las atribuciones de la Seyd, se realizaron gestiones para mejorar las condiciones para la participación de las y los docentes en el proceso de cambios de centros de trabajo. Por ello, a petición de la Sección 8 del SNTE, se aplazó dicho proceso del 3 al 7 de agosto, con la esperanza de que pudieran lograr la basificación o prolongación de interinato de maestras y maestros que llevaban varios ciclos atendiendo estas plazas.

“Siempre que pedimos la basificación nos fue rechazada por motivos técnicos por parte de la Secretaría de Educación Pública, específicamente por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada”, explicó.

Resaltó que la Seyd no podía seguir deteniendo el proceso de cambios de adscripción, porque se añadían riesgos adicionales al próximo ciclo escolar, el cual será extremadamente complicado por las condiciones de la pandemia y donde se comenzará a trabajar de nuevo a distancia.

“No podíamos afectar a miles de maestros que de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos se inscribieron al proceso; estos maestros también son sindicalizados, pertenecen a la Sección 8 y tienen derechos”, puntualizó González Herrera, por ello este martes 11 de agosto se inició una jornada nueva para continuar con el proceso de cambios. Sin embargo, integrantes del Comité Directivo de la Sección 8 interrumpieron la atención de las maestras y maestros.

Enfatizó que en ningún momento las acciones de la autoridad educativa han sido ilegales, ya que fueron del conocimiento de la representación sindical, “no estamos negando los derechos de nadie, la autoridad no puede estar juzgando los marcos normativos, debemos cumplir con la normatividad vigente, porque de no hacerlo no solo nos haríamos sujetos de observaciones, sino que estaríamos haciendo un procedimiento que podría tener repercusiones muy grandes”.

Explicó que si se hubiera decidido sacar de la lista de vacantes aquellas plazas en las que hay docentes que están esperando la basificación, la cual les ha sido negada en reiteradas ocasiones, cada una de estas vacantes no serían cubiertas y se tendría afectaciones en las escuelas y los salones de clases.

El titular de la Seyd puntualizó que durante el inicio de trabajos se contó con la presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, además del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Congreso del Estado, a fin de garantizar un proceso transparente y sin vicios.

A su vez, el director general de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), Manuel Arias Delgado, indicó que desde el 7 de agosto han sido atendidos 1, 493 docentes, por lo que todavía faltan 1, 173 maestras y maestros que buscan un cambio de centro de trabajo.

El funcionario comentó que no era posible posponer el proceso hasta el mes de septiembre esperando una resolución satisfactoria por parte de la autoridad federal, ya que si colapsa el proceso de cambios también colapsa el ciclo escolar, porque a través de éste es posible identificar las plazas definitivas para ofertarlas a egresados de las instituciones formadoras de docentes, a fin de que para el 24 de agosto ya se encuentren en sus centros de trabajo.

Arias Delgado apeló a la cordura de la Sección 8 del SNTE y manifestó que se está en la mejor disposición para el diálogo, ya que se tiene que garantizar la educación para todas las niñas, niños y jóvenes de Chihuahua.