Pide Quezada no se lucre con el dolor ajeno

Noticias de Chihuahua.-

El candidato de Morena, Marco Quezada llamó cobarde al candidato del PAN-PRD Marco Bonilla, cuando éste sacó a relucir el tema del aeroshow del año 2013.

Me parece que usted está actuando de mala fe, no abuse de la inteligencia de los chihuahuenses, no abuse de los deudos del aeroshow, que mucho han sufrido, re victimiza a todos ellos, es una pena que se aproveche de esta circunstancia para sacar raja política, pero en fin esa es su estrategia, por cierto ahorita sacará sus encuestas para jugar con la percepción, seguramente así lo hará, expresó Quezada.