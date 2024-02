Pide presidente de la UGRCH atención a cierre carreteroGanado varado preocupa a productores locales

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, hizo un llamado enérgico a las autoridades de federales y locales con la finalidad de que prevalezca el orden en las vías de comunicación, dado el estrago de impacto negativo económico y social a la entidad.

Lo anterior, derivado del bloqueo de transportistas en la carretera Chihuahua a Juárez a la altura del kilómetro 32, en ambos sentidos, como forma de protesta por la inseguridad de la que son víctimas algunos transportistas.

Bustillos Fuentes destacó la preocupación del gremio ganadero, ya que “por ejemplo de nuestro sector, hay cargas de animales vivos que están atorados desde ayer en la tarde y no las dejan transitar por el estado, para llegar a su destino final”.

Se trata de ganado no solamente de nuestra entidad, sino de otros estados del país, dado que Chihuahua es el principal puerto de entrada de exportación ganadera del México hacia los Estados Unidos.

Asimismo, mencionó que simpatiza con los transportistas dada la grave situación que se vive en el país de la inseguridad, por lo que es necesario “que se ponga atención porque es un costo tremendo el que trae para las vidas de los que estamos tratando de trabajar y también trae un costo social tremendo”.

Afirmó que la afectación no ha sido cuantificada aun, pero por ello se hace el llamado social para que no incremente para el sector que representa, pero tampoco para los demás sectores económicos que se están viendo afectados.