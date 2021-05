Pide Ozaeta a Conavim dar respuesta a solicitud de alerta de género y mayores recursos para FEM

Noticias de Chihuahua.-

La diputada Deyanira Ozaeta presentó una iniciativa para exhortar a la a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a fin de que de respuesta a la solicitud de alerta de género para el estado de Chihuahua.

De igual forma se exhortó al Gobierno del Estado de Chihuahua a fin de destinar los recursos necesarios para planes y programas orientados a la prevención de la violencia en contra de las mujeres y dotar de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

En su exposición de motivos, la legisladora del PT, precisó que hace un mes durante la presentación de un paquete legislativo sobre los derechos de las mujeres, el gobernador insistía en que, estas acciones legislativas reforzarían el trabajo que ha venido haciendo en su gobierno para eliminar la violencia en contra de las mujeres.

“Por lo anterior, nos surgen dudas pues si bien es relevante la normatividad, son igual de importantes las acciones, el presupuesto que se le destine a esa causa. No es válido decir y no hacer, no es justo para las mujeres que en el discurso sean relevantes, pero en los hechos sean olvidadas”, dijo.

En este sentido, agregó que, en el 2017, el Gobierno del Estado se comprometió a realizar dicho programa, el cual tenía el objetivo de atender los fenómenos de Violencia de Género, Trata de Personas y la Desaparición y/o Ausencia Voluntaria, a través de un modelo que trabajaba de forma integral las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

“Hasta ahí quedaron las buenas intenciones, se tuvo una mesa de trabajo y un programa prototipo en el cual, supuestamente, se había encontrado la forma para ayudar a niñas, niños y adolescentes con un enfoque de prevención”, dijo.

En este sentido, indicó que es alarmante y evidente la falta de interés de este gobierno estatal por la violencia que las mujeres sufren en Chihuahua. “La prevención de la violencia y la atención a víctimas es una de las responsabilidades del Gobierno del Estado puesto que es parte de sus funciones decidir y canalizar los recursos para que los programas y acciones de gobierno sean implementados, no hacerlo, significa desistir, significa abandonar, significa, simple y llanamente, que a las mujeres se les siga violentando y matando. Así de grave es la situación”.

De igual forma, instó a que se resuelva a la brevedad la declaración de la alerta de género en el estado con el objetivo de que se apliquen todas las medidas necesarias para combatir este fenómeno social.

“Lo volvemos a repetir, la Alerta de Género no va a ser una receta mágica que resuelva los problemas que existen desde hace años, pero será un reconocimiento a la grave situación del Estado y un escalón más en esta lucha por la paz y la seguridad”, concluyó.