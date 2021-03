Pide Maru se realice audiencia y llama a la ciudadanía a no dejarse engañar: “hay fabricación de pruebas”

Noticias de Chihuahua.-

Este jueves, Maru Campos emitió un mensaje a la ciudadanía a través de redes sociales en el que dio a conocer que se tomó la determinación de pedir que se inicie la audiencia de imputación y con ello hacer más evidente la falsedad de las acusaciones y su inocencia.

Maru explicó que el espíritu de los amparos interpuestos por sus abogados, fue siempre el derecho a una defensa adecuada, conociendo la totalidad de la carpeta de investigación.

En su mensaje, Campos Galván fue enfática en pedir a la ciudadanía que no se dejen engañar ya que esta audiencia de imputación y vinculación a proceso no significa ninguna sentencia condenatoria, no significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad.

Reproducimos a continuación el mensaje íntegro de Maru:

“Hace unos momentos, mis abogados me notificaron que se ha suspendido la compulsa de documentos que se llevaba a cabo en el tribunal y hemos tomado la determinación de pedir se inicie la audiencia de imputación, para que sea más evidente que nunca la falsedad de las acusaciones y la inocencia de su servidora.

Y quiero platicarles directamente qué es lo que está ocurriendo, para evitar confusiones por falta de información o rumores malintencionados.

Hoy, 25 de marzo de 2021, mientras ustedes ven esto, yo estaré en audiencia en Tribunales. Una audiencia que ha sido pospuesta en varias ocasiones porque la fiscalía no permitía a mis abogados conocer el expediente completo, buscando con ello evitar una defensa adecuada.

Como saben, yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, pero no podíamos permitir entrar en un proceso sin igualdad de información, plagado de inconsistencias y dudas.

Por eso fue que interpusimos recursos de amparo en distintas ocasiones, para exigir a la Fiscalía que nos permitiera acceso a la carpeta. Los amparos fueron para eso, para exigir condiciones de igualdad y tener la información sobre de que se me pretende inculpar.

Por fin, por exigencia de ley y gracias a los recursos interpuestos, el juez de control al observar que la fiscalía no ha permitido el acceso al expediente ordenó que en estos días sean compulsados en audiencia de ley los documentos y pruebas que no nos habían permitido conocer, pero sí habían filtrado a algunos medios para generar confusión y promover un juicio mediático.

Como ustedes han visto y se han enterado también por medios de comunicación, en esta carpeta se encuentran muchas contradicciones y fabricación de pruebas para soportar las mentiras y acusaciones falsas; como ha sido la confesión de los propios ministerios públicos sobre los famosos recibos que son solo copias.

Esta es solo una de las contradicciones y mentiras que quizá explican el por qué los ministerios públicos buscaban retrasar la entrega del expediente, para ganar tiempo que les permitiera soportar artificialmente las acusaciones.

Pero el tiempo ha llegado. Y por fin mis abogados podrán hacer una defensa adecuada.

Hoy, ha comenzado la audiencia que se conoce como audiencia de formulación de imputación.

En esta audiencia, que seguramente durará muchas horas, la fiscalía va a leer todo el expediente, para decirle al juez de qué me acusa, mi defensa señalará lo que considere que no tiene lugar y el juez decidirá si acepta los señalamientos e inicia formalmente el proceso.

Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso. Porque esta audiencia NO es el juicio.

Así que les pido que no se dejen engañar, esta audiencia de imputación y vinculación a proceso NO significa ninguna sentencia condenatoria. NO significa que se pierdan los derechos políticos de votar y ser votada ni mucho menos la libertad.

Esta audiencia y su deliberación, que la ley prevé para varios días, es una parte del proceso judicial al que, como saben, estoy respondiendo puntualmente, sin reservas, porque NO tengo nada que temer, no tengo nada que esconder, y confío plenamente en el Poder Judicial y en su independencia.

Con la audiencia que hoy inicia, estoy segura que también se inicia el camino jurídico de la verdad contra la mentira y la persecución política que se instrumentó contra una servidora en los últimos meses.

Ustedes me conocen, saben que, como Alcaldesa, me dediqué a trabajar y dar resultados que están a la vista.

Hace unas semanas, alguien decía: ¿Pues qué hizo Maru Campos? Y respondía él mismo…pues trabajar y dar resultados…claro, quizá hay quien no perdona eso… pero yo sé que los chihuahuenses de bien seguiremos trabajando.

Yo soy la más interesada en que esto se resuelva cuanto antes, porque estamos a punto de iniciar la campaña electoral y no podemos dejar que el cálculo político y la perversidad de algunos empañen con la duda y la mentira el futuro de todo Chihuahua, que durante años hemos ido construyendo juntos.

Agradezco a todos sus muestras de apoyo y solidaridad desde lo más profundo de mi corazón.

Les pido que me acompañen en estos días, con su cariño, y su fortaleza.

Los abrazo fuerte. Seguimos en contacto”.