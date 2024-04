La gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado para que las y los candidatos que participan en este proceso electoral mantengan la civilidad y eviten mentir a la ciudadanía.

Destacó que las y los chihuahuenses tiene una educación, una cultura política muy alta y saben qué es lo que más les conviene.

“Yo le pediría a los candidatos no mentiras, no hipocresías, no simulaciones, yo les pediría verdad para los chihuahuenses”, expresó la mandataria estatal.