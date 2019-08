Pide Maru a senador de Morena no permitir que se quiten programas de Salud y Prospera

Noticias de Chihuahua.-

La alcaldesa Maru Campos dejó claro que los representantes del Senado de la República deben de defender los programas de Prospera y programas de salud, esto para dar herramientas básicas a los mexicanos, ante tal efecto, aprovechó para referirse al senador Cruz Pérez Cuéllar, del partido Morena, a quien la propia presidenta recomendó trabajar por Chihuahua.

Y es que se dio a conocer la noticia que los legisladores de la cámara alta plantean reducir los gastos con los programas antes mencionados. Campos Galván molesta por tal propósito, destacó que se deben de reducir en otras cosas y no afectar en la vida de los ciudadanos que luchan hasta por contar con un programa como estos y más en materia de salud y en Desarrollo Sustentable

“Lamento que esto quieran hacer los senadores, los senadores tienen la facultad exclusiva de la política del exterior, pero no tiene la facultad exclusiva del presupuesto esto es de los diputados federales y ojalá que no lleven la misma línea. Hay que preguntarles a nuestros senadores de Chihuahua, yo no creo que ellos estén en contra de eliminar los programas de salud y de desarrollo social como prospera, esperemos que el senador que tenemos ahí, muy movido que anda haciendo política por todo el estado, pues mejor se dedicará un poquito a tratar no de eliminar los programas de salud, sino que nos ayudará a multiplicarlos, pero bueno veo que no ha hecho nada para multiplicarnos ni para el estado, ni para Chihuahua capital“, recalcó.

La noticia de este martes fue que habría una reducción en estos programas debido a que se daría más importancia a desarrollo social en el próximo presupuesto, además de que anteriormente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador informara que se daría la cancelación del Seguro Popular.