Pide industria del entretenimiento se les tome en cuenta para la reactivación económica

Noticias de Chihuahua.-

El representante en el estado e Chihuahua de la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento en México, Aaron Santoyo, solicitó al Consejo Estatal de Salud priorizar la salud y la economía de diez mil familias que dependen de las salas de juego en la entidad, permitiendo la reapertura gradual con protocolos de sanidad que ya se ha comprobado funcionan en otras partes del país.



Relató que desde el 23 de marzo cerraron sus puertas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, y no han podido reiniciar operaciones debido a que el Consejo Estatal de Salud menosprecia su trabajo, sin considerar que de ahí dependen miles de familias, desde personal de limpieza, alimentos, proveedores, mantenimiento servicio al cliente, y personal administrativo.

Mediante una conferencia virtual, Santoyo informó que en repetidas reuniones con funcionarios de gobierno, han presentado protocolos de trabajo con lineamientos similares a los que en Jalisco y Colima han comprobado funcionan sin arriesgar a sus empelados y usuarios.

“Pedimos acciones directas, en otras partes del país se han logrado disminuir los índices de contagios, fallecimientos y número de personas hospitalizadas, donde se priorizó la salud de los habitantes con una buena estrategia de la mano con la economía y casinos, gimnasios, salones de eventos han vuelto a sus actividades cuidando estrictamente la salud de todos. Las autoridades deben estar conscientes de que no es una solución suspender todo tipo de actividad económica que refleje la pérdida de empleos para un importante número de personas, cuando ya van ocho meses de pandemia. Somos miles de chihuahuenses que quieren comer, pagar servicios básicos, seguridad social que se consiguen con prestaciones superiores a la ley que ofrece la industria”, dijo.

El empresario local lamentó que de manera respetuosa se han presentado los posicionamientos y propuestas pero no han tenido respuesta del gobernador Javier Corral, por lo que siguen a la pues ya urge la apertura y consideran que, no se tiene como prioridad a las personas que de ahí dependen para vivir.

“No estamos pretendiendo descubrir el hilo negro, la reactivación económica en otros estados de la república se está llevando a cabo a la par que las acciones de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada, comerciantes, industriales, empresarios de todos los sectores económicos están colaborando, están operando y mediante las restricciones de movilidad, de horarios, de acciones directas para la disminución de contagios, en Chihuahua no se toma en cuenta que hay familias sin trabajo. Solicitamos que se sensibilice en la necesidad urgente y prioritaria de miles y miles de familias chihuahuenses que necesitan sufragar sus necesidades elementales de alimentación, vivienda y prestación social que se consigue a través de un empleo bien remunerado, honesto y con las prestaciones superiores a la mínimas”, concluyó.