Pide GPPAN a morenistas “que se dejen de discursos patrioteros” y que no traicionen a los ganaderos de Chihuahua

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, pidió a los morenistas, tanto a legisladores como a funcionarios federales, «que se dejen de discursos patrioteros», además de responderle a su homólogo de Morena, Cuauhtémoc Estrada, de que quienes exigen el cierre de la frontera sur al ganado de Centro y Sudamérica no son traidores, y por el contrario, le pidió a él y al resto de morenistas que no traicionen a los ganaderos de Chihuahua.

«Que todos los de Morena, no nada más el coordinador, se dejen de discursos patrioteros y ya por favor cierren la frontera sur del país, hay datos precisos de que al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal se le avisó desde hace meses de esta problemática», dijo Chávez Madrid respecto a lo que originó que Estados Unidos decidiera cerrar su frontera al ganado mexicano debido a la plaga del gusano barrenador.

«Nosotros estamos con los ganaderos, no somos ningunos traidores, que Morena no traicione a la ganadería del estado que es una actividad preponderante en el estado, ellos son los traidores a la ganadería del estado, y no hablo del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, hablo de la mala gestión del Gobierno Federal en este sentido. Ha sido lento el Gobierno Federal», afirmó el líder de la bancada panista en el Legislativo local.

Alfredo Chávez recordó que el campo y la ganadería de Chihuahua «están en un colapso», por lo que dijo que «invitaría a los compañeros de Morena que dejen de poner adjetivos, los traidores no somos absolutamente nadie, que nos preocupa la ganadería del estado y que ellos no traicionen a los ganaderos y productores del estado de Chihuahua».